Frosinone-Sora, perde il controllo dell’auto e si schianta: morto Alessandro Della Valle

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guard rail. Alessandro Della Valle, 37 anni, è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto oggi, lunedì 29 novembre, lungo la Frosinone-Sora, all’altezza di Castelmassimo.

Alessandro Della Valle: chi era la vittima

Alessandro Della Valle, come racconta Frosinone Today, è il marito di Alessia Palleschi, nipote di Gilberta l’insegnante di inglese assassinata nel 2014 dal mostro del Fibreno. Il 37enne era residente a Campoli Appennino.

“Stimato e ben voluto da tutti – racconta ancora Frosinone Today – Alessandro Della Valle era amatissimo dalla famiglia Palleschi: il 37enne lavorava con il suocero Roberto, con la suocera Giuliana e il cognato Luca nell’officina di famiglia. Lascia il piccolo Filippo di tre anni”.

La prima ricostruzione dell’incidente

Le cause dello schianto sono ancora in fase di ricostruzione in queste ore da parte della Polizia Stradale. Lungo statale 124 ‘Maria ed Isola Casamari’ è presente anche il personale dell’Anas.

Personale dell’Anas che in una nota spiega che le cause dell’incidente ancora non sono chiare: “A causa di un incidente, traffico rallentato sulla statale 214 “Maria e Isola Casamari”, in direzione Sora, all’altezza del km 14 a Veroli. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha visto coinvolto un veicolo ed una persona è deceduta”.