Frutta e verdura, Coldiretti: prezzi aumentati del 40% con emergenza coronavirus

ROMA – Aumentano i prezzi della frutta e verdura. E’ l’effetto dell’emergenza coronavirus.

Dalle mele alle patate, l’aumento dei prezzi per i consumatori sale di 40 volte quello dell’inflazione, un pericoloso segnale di allarme sullo sconvolgimento in atto sul mercato di frutta e verdura.

E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti, che sulla base dei dati Istat a marzo, sottolinea aumenti del 3,7% sulla frutta con punte del 4% per le mele e del 4,1% per le patate, a fronte del dato medio sull’inflazione in discesa allo 0,1%.

Quasi quattro aziende ortofrutticole su dieci (38%) sono in difficoltà, rileva l’analisi Coldiretti/Ixe’, anche per il cambiamento delle modalità di acquisto degli italiani, con aumenti mensili che vanno dal 14% per la frutta al 24% per gli ortaggi nei supermercati.

La situazione è drammatica per molti agricoltori con i raccolti, già impoveriti dall’alternarsi di gelo e siccità per un andamento climatico del tutto anomalo, al quale si aggiungono gli effetti della mancanza di almeno 200 mila lavoratori stagionali che mette a rischio le forniture alimentari degli italiani.

Con l’avanzare della stagione, ricorda la Coldiretti, c’è più di un quarto del made in Italy a tavola raccolto dagli stranieri che arrivano ogni anno dall’estero, fornendo il 27% del totale delle giornate di lavoro necessarie al settore. (Fonti: Ansa, Coldiretti).