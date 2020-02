FUCECCHIO (FIRENZE) – Una bambina è stata salvata dopo essere caduta in un pozzo a Torre, frazione di Fucecchio (Firenze). I fatti sono accaduti intorno alle 15.30 di oggi, domenica 16 febbbraio. La bimba è stata recuperata da una persona, non si sa ancora se sia un familiare o meno, prima dell’intervento dei soccorritori. Sul posto sono poi arrivati i Vigili del Fuoco, il 118 con un’ambulanza e l’automedica oltre ai Carabinieri. La bambina è stata accompagnata dai sanitari all’ospedale di Empoli in codice giallo per essere visitata in pronto soccorso e non sarebbe grave.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la bambina, otto anni, stava giocando dietro la propria abitazione, in un terreno privato. A un certo punto sarebbe salita sulla copertura di un pozzo utilizzato dalla sua famiglia a scopo di irrigazione quando, improvvisamente, il tappo avrebbe ceduto. La bambina è stata recuperata tempestivamente dallo zio, che si è reso conto subito della situazione, afferrandola prima dell’arrivo dei soccorsi. La bambina, molto spaventata, è stata portata in pronto soccorso soltanto per controlli.

Fonte: Ansa