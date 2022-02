Fuga di gas a Roma, chiusa via Laurentina in entrambe le direzioni: traffico in tilt nella parte sud della città (foto Ansa)

Fuga di gas a Roma, chiusa via Laurentina in entrambe le direzioni. Si tratta di una delle principali arterie stradali di Roma: nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 febbraio, è stata chiusa a causa di una fuga di gas che si è verificata all’altezza del civico 988. Il traffico è deviato all’altezza della rotatoria di via Castel di Leva per chi viene da fuori. Per chi esce invece dalla città, il traffico è deviato all’altezza di via Acqua Acetosa Ostiense. Chiuso anche il traffico pedonale.

Fuga di gas su via Laurentina: chiuse rampe accesso Raccordo Anulare

Proprio in quel punto, dalla via Laurentina si accede sulla A90, il Grande Raccordo Anulare di Roma. Gli accessi in entrambi i sensi di marcia sono quindi chiusi. Quanto accaduto sta provocando una situazione di forte traffico in larga parte della zona sud di Roma. Code si segnalano su via Cristoforo Colombo ed anche sull’Ardeatina, tutte strade alternative alla Laurentina e che passano poco distante dal tratto chiuso.

La decisione di bloccare il traffico stradale e pedonale è stata dettata a causa di un’importante fuga di gas avvenuta all’altezza del civico 988. Sul posto sono immediatamente arrivati i Vigili del fuoco e le pattuglie del IX Gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale. Presente anche personale Anas.

Italgas spiega che sta accadendo

Italgas spiega quello che sta accadendo in una nota: “Un’azienda terza, estranea a Italgas, impegnata in alcune attività di perforazione del sottosuolo ha danneggiato una condotta del gas naturale provocando una dispersione. Accorsi sul posto i tecnici del Pronto Intervento Italgas hanno messo in sicurezza l’area, intercettato la perdita e stanno provvedendo alla riparazione della condotta danneggiata.”