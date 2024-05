Un tragico incidente è costato la vita a un giovane cittadino nigeriano, che, dopo aver rubato un cellulare e tentato di sfuggire alla polizia, è stato investito e ucciso da un treno in corsa a Roma. Questo evento riecheggia tristemente un’altra vicenda avvenuta il 14 marzo scorso, quando un uomo bulgaro di 49 anni, guidando uno scooter rubato, è deceduto in un incidente dopo aver tentato di sfuggire a una pattuglia di polizia. Anche in questo caso, la vittima è morta sulle rotaie mentre cercava di eludere gli agenti. L’impatto con il treno è stato così violento da rendere necessario l’intervento della Polizia Scientifica per l’identificazione tramite rilevamenti delle impronte digitali. Il giovane aveva compiuto il furto poco prima delle 10 di mattina, strappando il cellulare a una donna. Nel tentativo di fuga, ha superato uno dei cancelli che conducevano alle rotaie all’altezza di Ponte Casilino. Senza rendersi conto del treno in avvicinamento, si è trovato sulle rotaie di un binario di ingresso alla stazione, con esiti fatali.