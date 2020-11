Funerale via streaming al tempo del Covid: così la funzione in forma ristretta a Coverciano è stata seguita da 500 persone in tutto il mondo.

Ai tempi del Covid, tutte le funzioni sono in forma strettamente riservata. C’è un tetto di invitati, un limite massimo di persone ammesse. Ma c’è un modo per aggirare questa neccessità: il funerale via streaming.

E’ successo a Coverciano (provincia di Firenze), dove la tecnologia ha consentito di avere…un funerale con 500 invitati. Anche se virtuali, si intende.

Coverciano, funerale in streaming: 500 persone collegate da tutto il mondo

Erano collegate da Firenze ma anche da altre città d’Italia e dalla Spagna e dall’Inghilterra. In tutto erano 500 coloro che (seppur virtualmente) hanno partecipato via web all’ultimo saluto ad un 76enne. A riportare la notizia è stata La Nazione.

La comunità religiosa del Testimoni di Geova di Coverciano ha dato l’addio a Guglielmo Rossi. E lo ha fatto nell’unico modo in cui, in epoca di Coronavirus, è stato possibile farlo: in smart. La notizia è stata data dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova di Toscana e Liguria che ha raccontato come è stato possibile connettere, tecnologicamente, così tante persone.

Seguire un funerale comodamente col tablet o lo smartphone

In questa maniera, ognuno utilizzando il proprio dispositivo, pc, tablet o smartphone, ha potuto dare l’ultimo saluto al 76enne e portare il proprio conforto alla famiglia dell’uomo.

“Il luogo di culto del testimoni di Geova di Bagno a Ripoli, come quelli di tutta Italia, è chiuso da marzo per evitare contagi – racconta Emanuela Fogliani, portavoce della Congregazione – La soluzione è stata trovata grazie a una piattaforma internet che ha permesso ad oltre 500 persone di collegarsi in streaming”.

Già a Torino, la scorsa settimana, si erano celebrati via internet, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, i funerali di una giovane donna. (Fonti: Ansa e La Nazione)