ROMA – Ci sono anche i fiori di Luca Traini, il neofascista che sparò contro gli immigrati a Macerata, al funerale di Pamela Mastropietro a Roma. I fiori sono firmati Traini Luca (Lupo).

“Ci hanno fatto piacere — dicono i parenti di Pamela —, è stato un omaggio apprezzato, di vicinanza. Anche perché se avessimo rifiutato la sua corona, allora non avremmo dovuto nemmeno stringere la mano a tutti quei politici che non hanno fatto nulla per evitare la morte di Pamela”.

“Hai meritato il paradiso e non tutti se lo possono permettere. Anche se ti hanno fatto un male atroce tu sei viva alla faccia di tutte quelle persone che ti hanno massacrata”. Queste le parole di Alessandra Verni, la mamma di Pamela, durante i funerali.

“Questo, amore, non è un addio. Un giorno ci rincontreremo e sarà per sempre. Ti amo Pamy”, ha aggiunto la mamma.

“Lotteremo fino in fondo – dice lo zio – affinché questa ragazza di 18 anni, questa bambina uccisa con delle coltellate, fatta a pezzi e messa in due trolley trovi giustizia”.

“Lo faremo per lei – continua lo zio – per la sua famiglia e per tutto il mondo civile perché questa è la battaglia di tutto il mondo civile contro quello della barbarie”.