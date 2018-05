ROMA – Un piccolo corteo funebre ha accompagnato Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa a fine gennaio a Macerata e ritrovata a pezzi in due valigie, fin davanti la chiesa Ognissanti di via Appia Nuova, dove ha appena aperto la camera ardente e alle 11 si celebreranno i funerali.

La famiglia di Pamela ora chiede giustizia, con lo zio e legale Marco Valerio Verni che dopo essere arrivato in chiesa ha dichiarato: “Lotteremo fino in fondo affinché questa ragazza di 18 anni, questa bambina uccisa con delle coltellate, fatta a pezzi e messa in due trolley trovi giustizia. Lo faremo per lei, per la sua famiglia e per tutto il mondo civile perché questa è la battaglia di tutto il mondo civile contro quello della barbarie”.

Dietro al carro funebre la mamma Alessandra con un mazzo di rose rosse. Ad attendere fuori dalla chiesa il feretro di Pamela, in una bara bianca, diversi amici. All’esterno della parrocchia di via Appia alcune amiche hanno esposto uno striscione rosa con su scritto “Infinitamente… manchi ma ci sei!”. Oggi in occasione dei funerali è stato proclamato il lutto cittadino a Roma e Macerata.

Amici con indosso magliette con una foto di Pamela, un cuore e la scritta “da qui nessuno potrà mai portarti via”, foto della ragazza sorridente, libri delle dediche, palloncini bianchi e fiori. Davanti all’altare della chiesa Ognissanti di via Appia Nuova a Roma, dove alle 11 si celebreranno i funerali, la bara bianca della ragazza con sopra un grande cuscino di rose rosse di “mamma e papà”.

Tra le numerose corone di fiori, quella della sindaca di Roma, della nonna Giovanna, dei professori e di Luca Traini, l’uomo che per ‘vendicare’ la ragazza sparò all’impazzata a Macerata contro alcuni migranti qualche giorno dopo il ritrovamento del corpo della ragazza, fatta a pezzi, e messa in due valigie. Dall’apertura della camera ardente continua l’afflusso di amici e cittadini comuni che si stanno recando in chiesa per portare l’ultimo saluto alla ragazza e le condoglianze ai familiari.

