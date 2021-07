Funerali Raffaella Carrà: streaming diretta live, ecco dove seguirli e a che ora. Oggi a Roma si terranno i funerali di Raffaella Carrà nella Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. I cittadini avranno anche la possibilità di seguire alle ore 12 le esequie in diretta attraverso un maxischermo che verrà allestito in piazza del Campidoglio.

Si ricorda a tutti i partecipanti di attenersi a quanto disposto dalla vigente normativa contenente misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, e di indossare mascherine chirurgiche o Ffp2.

Raffaella Carrà, orario funerali e link per la diretta streaming

I funerali di Raffaella saranno trasmessi in diretta su Rai1, a cura del Tg1, a partire dalle 11.40 (o in diretta streaming al seguente link).

Tanta la gente in fila per dare l’ultimo saluto alla showgirl, icona dello spettacolo mondiale. Due cuscini di fiori gialli, il suo colore preferito, che torna nella corona in fondo, inviata dal suo fan club ufficiale (posta accanto a quelle della Rai e della sindaca Virginia Raggi, che ha accolto il corteo funebre) contornano il feretro di Raffaella Carrà.

Nella sala come colonna sonora ci sono le sigle, che scorrono su uno schermo, dei programmi simbolo dell’artista e conduttrice, ricordata anche da una serie di foto che la ritraggono in diverse fasi della sua carriera. Una folla fatta entrare dalle Forze dell’ordine a piccoli gruppi e per la quale è a disposizione l’acqua distribuita in postazioni della Protezione Civile.

Tra i tanti venuti a rendere omaggio da tutta Italia, e non solo, alcuni portano dei fiori, e c’è chi, come Alessandro, aspetta con in mano una bambola, creata da lui, di Raffaella Carrà, con caschetto e vestito rosso in stile ‘Fiesta’.

“La seguo da sempre – spiega – non è la prima bambola che le dedico, e tre noi fan gliele abbiamo potute anche donare negli anni di persona. Non sapevamo stesse male, è stato uno shock per tutti”.

Funerali Raffaella Carrà, l’arrivo in Campidoglio al termine di un lungo corteo

Raffaella è giunta in Campidoglio dopo un lungo corteo che ha attraversato Roma, un pellegrinaggio sui luoghi simbolo della sua carriera e della Rai: l’Auditorium del Foro Italico, la sede Rai di di Via Teulada 66, il Teatro delle Vittorie, la sede Rai di Viale Mazzini 14 fino all’arrivo in Campidoglio (Sala Protomoteca).