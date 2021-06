Funivia Mottarone, cosa ha spezzato il cavo? Troppi forchettoni fanno tendere la fune

L’impiego massiccio dei cosiddetti forchettoni durante la corsa della funivia del Mottarone potrebbe avere scaricato una tensione eccessiva sulla fune. Da qui poi è scaturita la rottura del cavo all’altezza dell’attacco del carrello. E’ una delle numerose ipotesi al vaglio dei consulenti della procura di Verbania che devono fare luce sulle cause dell’incidente del 23 maggio costato la vita a 14 persone.

Gli accertamenti tecnici sono piuttosto laboriosi e richiederanno, fra l’altro, un accesso all’interno della cabina, che è ancora sul posto e che potrà essere rimossa solo con una serie di accorgimenti. Lunedì è prevista una seconda ispezione.

Funivia Mottarone, l’ipotesi dei troppi forchettoni

I forchettoni sono dei ceppi che impediscono al freno di emergenza di scattare, interrompendo la corsa. Durante il normale orario di servizio debbono essere rimossi ma il 23 maggio sono stati lasciati sulla cabina 3. Le indagini hanno appurato che questo espediente – non consentito – era utilizzato diverse volte nel corso del mese e forse anche in precedenza.

Non è insolito che i forchettoni, una volta disinseriti, restassero posati sul tetto della cabina della funivia del Mottarone. E’ quanto si legge nelle carte del procedimento giudiziario avviato dalla procura di Verbania sull’incidente del 23 maggio costato la vita a 14 persone. L’emittente tedesca Zdf ha fatto avere agli inquirenti le immagini realizzate da uno svizzero, appassionato di funivie, che mostrano le cabine in movimento e, ben visibili, i forchettoni. Non è ancora del tutto chiaro, però, se siano applicati alle ganasce del freno di emergenza. “Una volta rimossi – aveva spiegato giorni fa un dipendente ascoltato come testimone, E.R. – i ceppi (così vengono anche chiamati tra i lavoratori ) andrebbero depositati per terra, ma per comodità e consuetudine vengono lasciati sulla pedana di ispezione presente sul carrello superiore della cabina e percorrono quindi i vari tragitti insieme ad essa”.

Funivia Mottarone, freni d’emergenza bloccati, spuntano vecchi video

In queste immagini è possibile riscontrare la presenza dei cosiddetti “forchettoni”, che bloccano i freni di emergenza, spiega la tv in un comunicato, riferendo delle immagini del videoamatore Michael Meier. Per interessi di tipo tecnico, si legge nella nota, Meier filmò la funivia del Mottarone tre volte: nel 2014, nel 2016 e nel 2018. La tv tedesca ha inviato le registrazioni alla procura di Verbania. Dopo l’incidente della domenica di Pentecoste, Meier ha riguardato il materiale dell’epoca.

Quei filmati ora dovranno essere analizzati dagli inquirenti per capire se davvero già almeno 7 anni fa venivano usati i “ceppi” per bloccare il sistema frenante di emergenza. Il caposervizio Tadini ha detto che i forchettoni erano usati perché c’erano anomalie ai freni. Anche in relazione a queste lamentate anomalie sono in corso indagini. “Mi sono accorto che anche in queste immagini questi forchettoni già si vedono. Già nel 2014 questi forchettoni erano usati con persone a bordo della cabina”, ha affermato Meier alla ZDF. La tv tedesca manderà in onda un servizio a riguardo stasera, nell’ambito della trasmissione Frontal 21.