Funivia Mottarone, il piccolo Eitan chiede dei genitori. Condizioni stabili, sarà presto trasferito in nuovo reparto

Eitan, il bambino unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone, “chiede dei suoi genitori” e “la zia gli resta sempre vicino”. Lo rendono noto i sanitari dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove è ricoverato. Le condizioni del piccolo, che “è sveglio” e ha accanto anche la nonna, sono “stabili, ma la prognosi resta riservata”. “Il torace è ancora contuso e la situazione addominale non permette ancora di rialimentarlo. Per questa ragione il bimbo rimane in Rianimazione ancora qualche giorno”.

Eitan presto trasferito in nuovo reparto: le condizioni del bambino

Il piccolo Eitan, 5 anni, è ricoverato nel reparto di Rianimazione, ma nei prossimi giorni è previsto che venga trasferito in un reparto di degenza, dove continuerà ad essere sottoposto ad esami e dove continuerà ad essere in terapia intensiva perché le sue condizioni restano molto gravi.

Una storia, quella di Eitan, che ha commosso tutti. Tanto che al sindaco di Stresa sono arrivate diverse chiamate da tre famiglie che volevano dare la loro disponibilità per l’adozione del bambino. “Per fortuna Eitan ha degli zii e una famiglia che lo sosterrà e lo aiuterà a superare questo dolore – ha detto il primo cittadino Marcella Severino – ma rimangono dei gesti che ci fanno capire che c’è ancora tanta umanità a questo mondo”.