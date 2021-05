Funivia Mottarone, operatore tv ha un malore e muore sul luogo dell’incidente

Un operatore tv è morto per un malore nella zona del Mottarone, dove domenica è precipitata una cabina della funivia causando la morte di quattordici persone. L’uomo, che in un primo momento si pensava fosse un tecnico, si era avventurato sui sentieri che portano alla cima della montagna. I tentativi di rianimarlo – informa il 118 – si sono rivelati in utili. Secondo le prime informazioni si tratta di un uomo sulla cinquantina. Il nome e la testata per cui lavorava non sono ancora noti.

Aggiornamento ore 11:52.

Come è morto l’operatore tv sul Mottarone

L’operatore tv è morto per un sospetto arresto cardiaco, avvenuto in prossimità del luogo dell’incidente alla funivia. Sul posto era presente il personale del soccorso alpino della guardia di finanza, che ha provveduto con le prime manovre di rianimazione cardiopolomonare. In seguito è giunta l’eliambulanza del Servizio di Elisoccorso Piemontese, la cui equipe sanitaria ha proseguito le operazioni di rianimazione fino alla constatazione del decesso.