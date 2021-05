Funivia Mottarone, tra le ipotesi anche l’errore umano: la forchetta rimossa o non reinserita?

C’è anche l’errore umano tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti che indagano sulla tragedia della funivia Mottarone dove hanno perso la vita 14 persone.

Lo ha spiegato la procuratrice di Verbania Olimia Bossi.

“L’ipotesi della forchetta fa parte degli accertamenti da fare. Dal video non si vede. La forchetta è un meccanismo che fa parte del sistema di blocco e sblocco della cabina. Se sia stato rimosso o non sia stato reinserito questo resta nel campo delle ipotesi e dovrà essere accertato da un esame del reperto rinvenuto

Sempre il magistrato ha riferito che “il giorno prima dell’incidente c’è stato un blocco dell’impianto, si è fermata la funivia e c’è stato un intervento per rimetterla in funzione. Se questo sia collegato o meno con l’incidente ancora non lo sappiamo, così come non sappiamo se erano presenti all’interno della cabinovia delle persone”.

Funivia Mottarone, un video con la caduta di 14 secondi: corre all’indietro e poi precipita

Un video mostra la caduta della funivia che da Stresa stava salendo al Mottarone: uno strazio durato in tutto 14 secondi prima che la funivia termina la sua corsa quasi a valle. Un incidente che è costato la vita a 14 persone, di cui due bambini, alcune delle quali sono finite sbalzate fuori dai finestrini a causa del contraccolpo con il terreno.

Funivia Mottarone, il video con la caduta

Il video delle telecamere del sistema di sorveglianza della struttura è finito sotto sequestro per essere analizzato nelle indagini per omicidio colposo. Nelle immagini a bassa definizione si vede l’ultima corsa verso l’alto interrotta a pochi metri dalla vetta quando si è spezzato il cavo trainante. Così la cabinovia è scesa verso il basso a velocità crescente dato che il sistema frenante di sicurezza non è entrato in funzione. Il malfunzionamento dei freni ha fatto urtare la cabina contro un pilone quindi la cabinovia è precipitata al suolo da circa 20 metri. Poi ha finito la sua corsa diverse decine di metri più a valle contro alcuni tronchi di abete.

Ben 9 corpi sono stati sbalzati fuori dall’urto con il suolo, mentre altre cinque persone sono rimaste intrappolate tra le lamiere. Il tutto è durato 14 secondi, 14 secondi di strazio per chi era a bordo. Oltre ai video di domenica, la procura ha deciso di sequestrare anche i filmati dei giorni prima per capire se si sia verificata qualche anomalia che possa spiegare l’incidente.