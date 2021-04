La troupe Mediaset di Fuori dal Coro è stata aggredita a Cuneo la sera di domenica 11 aprile. La troupe – una giornalista, due operatori e due addetti alla sicurezza della trasmissione di Rete 4 – è stata aggredita a colpi di catena.

Aggressione alla troupe Mediaset di Fuori dal Coro

L’aggressore avrebbe prima colpito la giornalista alle gambe e alle braccia con questa catena di metallo, con all’estremità un lucchetto. Quindi avrebbe tentato di sfondare il vetro laterale dell’auto in cui la giornalista si era rifugiata.

La troupe era sul posto, nella zona del supermercato Carrefour di corso IV Novembre, per girare un servizio sui presunti affittuari morosi, che non pagano il canone.

Secondo quanto riferisce La Stampa, la troupe aveva individuato una coppia con un bimbo piccolo e l’aveva seguita per intervistarla, ma l’uomo a quel punto ha aggredito con calci e pugni la troupe e ha tirato fuori dal bagagliaio della propria auto una catena di metallo, che ha usato prima per colpire e poi per sfondare il vetro dell’auto Mediaset.

Il commento di Mario Giordano, conduttore di Fuori dal coro

Il giornalista Mario Giordano, direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell’informazione Mediaset e conduttore della trasmissione Fuori dal coro, ha commentato: “Abbiamo visionato le immagini che sono state acquisite anche dalla polizia: sono impressionanti, una violenza inaudita. Colpi di catena in mezzo alla strada, un’auto sfasciata, la giornalista investita dalle schegge di vetro del finestrino sfondato, con polso e mano sanguinanti. In trasmissione mostreremo anche il referto medico del Pronto soccorso: 20 giorni di prognosi”. Il servizio andrà in onda questa sera su Rete4.