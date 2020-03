MESSINA – Una donna è stata strangolata e uccisa dal compagno a Furci Siculo, in provincia di Messina. A chiamare i carabinieri sarebbe stato lo stesso assassino. L’uomo, in stato confusionale, ha avvertito i militari del gesto compiuto e poco dopo avrebbe tentato il suicidio ferendosi con un coltello e procurandosi tagli ai polsi e al collo, non riuscendo nel suo intento. L’inchiesta è coordinata dalla procura di Messina guidata da Maurizio de Lucia. (fonti ANSA, SIKILY NEWS)