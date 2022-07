Un incendio si è sviluppato questa mattina, 21 luglio, nell’area che lambisce l’autostrada A9 dei laghi, all’altezza di Origgio (Varese). A quanto emerso, un furgone in transito ha preso fuoco e, nonostante l’intervento dei vigili del fuoco, le fiamme sono arrivate alla vegetazione che lambisce l’autostrada e, complici le alte temperature, sono arrivate nei pressi di alcuni stabilimenti produttivi e alcune abitazioni.

Incendio alle porte di Varese: bruciano i boschi accanto all’autostrada

Le fiamme sono divampate nei boschi attorno all’autostrada A9 Milano-Laghi nella tarda mattinata di giovedì 21 luglio. Il rogo è partito intorno alle 12 quando un furgone in marcia si è incendiato nei pressi dell’uscita di Origgio (al confine tra la provincia di Varese e la città metropolitana di Milano).

Le lingue di fuoco si sono presto propagate ai boschi accanto all’autostrada e ad alcuni terreni su cui si trovano fabbriche e alcune abitazioni. Più nel dettaglio il rogo ha interessato via Cantalupo, viale Europa e via Stravazzza. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco delle sedi di Saronno, Busto/Gallare e in supporto dal comando di Milano. Una decina gli automezzi impegnati.

Le operazioni di soccorso

Le operazioni sono state completate intorno alle 13:30 quando tutto il fronte delle fiamme è stato spento. Attualmente i vigili del fuoco stanno monitorando la situazione e portando avanti le operazioni di bonifica. L’autostrada non è stata chiusa e attualmente il traffico è regolare.