Furti auto, nel mirino dei ladri ora c’è il volante: quali sono i modelli più ricercati

Il volante dell’auto è il nuovo fenomeno in materia di furti su strada. Questo sarebbe l’ultimo trend dei ladri che hanno messo nel mirino proprio i volanti, delle vere e proprie centraline che gestiscono le nostre auto.

Furti di volante: i modelli presi di mira dai ladri

Dal volante infatti è possibile controllare l’autoradio, il cruise control ma anche tutte le impostazioni della guida. E per questi motivi i volanti sono diventati costosissimi e molto appetibili nel mondo dell’usato e dei ricambi.

Negli ultimi tempi, a quanto pare le segnalazioni sono letteralmente aumentate. Le auto più colpite sono le Bmw, le Mercedes, le Smart e le Audi. Ma anche le Fiat 500X, Jeep Renegade e Compass.

Ci sono anche dei tutorial sul web

Sul web inoltre girano numerosi tutorial che mostrano diverse tipologie e tecniche, alcune delle quali tanto complesse quanto raffinate e decisive nel portare a termine il furto del volante. Tra le tecniche più collaudate c’è quella della rottura del vetro, spesso il lunotto per evitare di far scattare l’allarme e della conseguente rimozione della copertura centrale del volante, all’interno del quale c’è l’airbag, un connettore e il ladro sgancia il tutto per poi procedere con una chiave a svitare il bullone centrale del volante. Sulle macchine più moderne, sono del tutto assenti cavi e cablaggio, i collegamenti avvengono tramite contatti che spesso risiedono proprio nella zona centrale.