ROMA – Lunedì 27 agosto la Polizia ha arrestato la "banda della colla" che ha svaligiato, tra gli altri anche l'appartamento dei genitori di Matteo Salvini.

I cinque georgiani finiti in manette si erano specializzati nella cosiddetta “tecnica della colla”, un vecchio trucco che ha resistito al tempo.

I casi più recenti scoperti a Milano e dintorni hanno svelato che è ancora in voga tra i ladri la “tecnica della colla” per verificare se ci sia stato o meno un ingresso in casa. Il trucco si riconosce da piccole gocce di colla che possono rimanere ai bordi della porta, oltre naturalmente al filo. Se i ladri trovano il filo intatto, possono esser certi che i proprietari dell’appartamento sono in vacanza. Il filo spezzato indica invece che il proprietario è rientrato in casa.