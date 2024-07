Furto in casa di Caterina Balivo, i ladri si portano via borse, Rolex e gioielli (Foto Ansa) – Blitz Quotidiano

Furto in casa della conduttrice televisiva Caterina Balivo. I ladri sono entrati nella notte forzando una finestra del balcone dell’appartamento nel quartiere Parioli a Roma. Una volta in casa hanno bloccato la porta dall’interno e rubato borse di valore, Rolex e gioielli. Il valore del bottino è da quantificare. Sul posto la polizia con la scientifica per i rilievi. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Indagano gli agenti del commissariato Villa Glori.

Chi è Caterina Balivo

Caterina Balivo è nata a Napoli (per l’esattezza a Secondigliano) il 21 febbraio del 1980. E’ del segno zodiacale dei Pesci. E’ alta 174 centimetri, il suo peso forma si attesta attorno ai 68 chili. Le sue misure sono 89-67-94 e porta il 41 e mezzo di scarpe. Ha occhi marroni e capelli castani. Nata a Napoli ma cresciuta ad Aversa, in provincia di Caserta, città di origine della famiglia, Caterina Balivo partecipa nel 1999 al concorso Miss Italia come “Miss Amarea Moda Mare Campania”, classificandosi terza nella finale di Salsomaggiore Terme. Esordisce come valletta di Fabrizio Frizzi nella settima edizione di Scommettiamo che…?