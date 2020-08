Catania, va a rubare uno zaino in spiaggia…ma non sapeva che era lo zaino di un (ex) carabiniere. E alla fine è stato preso.

Ha rubato uno zaino alla Plaia di Catania, ma era di un militare dell’Arma, furto nel lido dei carabinieri.

Ecco, è proprio questo il particolare che cambia la vicenda. Tu puoi essere sfortunato e aver deciso di prendere di mira la persona sbagliata. Se rubi un oggetto sulla spiaggia, nel 99% dei casi non sai chi è la vittima del furto.

Ma se vai a rubare nella spiaggia dei carabinieri, qualche dubbio…

Il furto nel lido dei carabinieri a Catania

M- L., 39 anni, è accusato di tentato furto. Dopo essersi introdotto nell’arenile del lido, attraverso la confinante spiaggia libera, si è impossessato dello zaino di un militare in pensione. Aveva lasciato lo zaino incustodito sotto l’ombrellone.

Sicuro di aver portato a termine il colpo non ha fatto i conti con un altro bagnante-carabiniere che, con l’aiuto di un amico ospite del lido, un militare della Guardia Costiera, lo ha immediatamente bloccato e consegnato all’equipaggio del radiomobile.

Il ladruncolo, trattenuto inizialmente in camera di sicurezza, è stato ammesso al giudizio per direttissima: al termine dell’udienza, il giudice gli ha imposto di far ‘visita’ ai carabinieri della Stazione di Librino per due volte al giorno per l’obbligo di presentazione. (Fonte Agi)