Dice di essere stata licenziata dalla titolare del ristorante in cui lavorava come cameriera per le proprie foto osé postate sui social, ma la titolare risponde e, sempre a mezzo stampa, dà la propria versione, smentendo quella della ex dipendente. Protagoniste della storia sono una giovane cameriera e la titolare di un ristorante di Fusignano, in provincia di Ravenna.

La denuncia di una cameriera: “Io licenziata dal ristorante per le mie foto hot sui social”

Tutto è iniziato con la lettera aperta inviata a Ravenna Today dalla cameriera: “Sono Manuela e vengo dalla provincia di Ravenna, scrivo perché ho letto un articolo riguardante la notizia di una bancaria licenziata ingiustamente per il porno: mi è successo un fatto quasi uguale, mi riferisco al mio recente licenziamento come cameriera in un ristorante della Bassa Romagna”, ha scritto la giovane.

La lettera della cameriera alla stampa

“La mia titolare – ha scritto la cameriera nella lettera – di punto in bianco mi ha detto che quello non era più posto per me, che non sono adatta a un impiego simile: nonostante fossi brava e impeccabile, non le piaceva la mia libertà nel mostrare il mio corpo e le voci che potevano correre sul mio conto. Mi ha licenziata dopo tre anni, sostituendomi con un’altra ragazza. (…) Penso che il mio personaggio sui social non debba precludermi dall’avere un impiego normale, dal momento che non ho mai fatto il nome del locale o fatto foto all’interno dello stesso”.

Secondo la cameriera, il motivo per il quale sarebbe stata licenziata sarebbe proprio legato al suo lavoro di influencer: “Mi ha detto: ‘Lo so del tuo introito, del tuo secondo lavoro e non va bene perché sta diventando qualcosa di troppo grande, poi la gente che viene chissà cosa pensa, guarda chi ci lavora lì’, insomma facendomi sentire sbagliata, diversa, dopo 3 anni che lavoravo lì, e mi è crollato il mondo addosso perché mi sentivo a casa”.

La replica della titolare del ristorante di Fusignano (Ravenna)

Sul caso è arrivata la replica della titolare del ristorante, che, attraverso la propria legale, ha fatto sapere che la dipendente “non è stata licenziata. La ragazza ha con la mia ditta un contratto a chiamata che scadrà nel prossimo mese di agosto. Non ho mai fatto riferimento ad un licenziamento, ma solamente al fatto che la ragazza sarebbe stata chiamata lo stretto necessario fino alla scadenza naturale del suo contratto. Questo perché in occasione di alcune chiamate la ragazza si era mostrata indisponibile causa impegni personali ed io mi ero vista costretta a chiamare altre persone per colmare il vuoto creato dalla sua indisponibilità e per venire incontro alle esigenze del mio ristorante”.

La titolare del ristorante: “Cameriera licenziata perché il suo lavoro principale è quello di influencer”

L’imprenditrice aggiunge che il secondo lavoro della dipendente, quello appunto di influencer, “non c’entra nulla. Fin da quando ha iniziato a lavorare per noi (circa 3 anni fa) ho sempre saputo della sua attività sulla rete, ma i suoi ‘scatti hot’ (come sono stati definiti) oppure osé o simili non sono mai stati rilevanti per me. (…) Le interviste che ha rilasciato a giornali e quotidiani online di portata nazionale – conclude la titolare del ristorante – chiariscono che il suo lavoro principale è proprio quello che lei svolge sul web, ma questa scelta è solo sua e non riguarda nessun altro. A me interessa esclusivamente gestire al meglio il mio ristorante e per poter far questo debbo anche poter contare sulla massima disponibilità da parte dei miei collaboratori”.