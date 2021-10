G20, pajata per Boris Johnson, aperitivo in coppia delle signore Macron-Biden (nella foto Ansa)

G20 a tavola. Cosa hanno mangiato i grandi della terra scortati a Roma da consorti e nutriti staff? Piccola rassegna a margine del G20.

Pajata e carbonara per i Johnson vicino Piazza Navona

Il ristorante romano Giulio Passami l’Olio nei pressi di piazza Navona, ha avuto l’onore di avere venerdì sera a cena il premier britannico Boris Johnson e la consorte Carrie in una serata romana che la coppia si è concessa prima dell’inizio dei lavori del G20.

“Accolti con un calice di Franciacorta, hanno ordinato entrambi un antipasto di funghi alla piastra con burratina, a seguire la signora ha chiesto una carbonara e mister Johnson un piatto di pajata con contorno di coratella con carciofi. Per dessert un tiramisù per la signora, formaggi con miele per mister Johnson”, continua la descrizione della visita, che poi entra anche nel dettaglio sui gusti da connoisseur del primo ministro: “Abbiamo servito un Apolide, un vitigno autoctono Nero Buono di Cori, della provincia di Latina.

Apritivo in coppia per lady Biden e la premiere dame Macron

Non solo un tè limone e zenzero, pasticceria secca e tiramisù, ma anche due calici di Sauvignon nel pomeriggio per aperitivo.

Questo il menù della sosta gourmet di ieri pomeriggio nel centrale ristorante capitolino “Il Marchese” di Brigitte Macron, première dame francese e di Jill Biden, moglie del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in occasione a Roma del G20 a cui partecipano i rispettivi mariti.

Al Quirinale la cena a base di pesce

A base di pesce e sapori mediterranei il menù della cena offerta sabato 30 ottobre da Sergio Mattarella ai leader giunti a Roma per il G20.

Affiancato da Mario Draghi e dalla moglie Serena, il presidente della Repubblica accoglierà con la figlia Laura i leader e consorti nel salone delle Feste al Quirinale.

Per antipasto verrà servito salmone marinato all’aneto con polvere di olive, poi un risotto alla zucca seguito da filetti di spigola con verdure della tenuta presidenziale di Castelporziano, di contorno sfoglia di pomodoro e sedano rapa, cuori di cariofi e patate farcite; per dessert una crema di mandarino al vapore.