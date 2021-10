G20, per sicurezza vertice 5300 agenti in più a Roma: “no fly.zone” e frontiere. Chiuso parte del quartiere Eur

rG20 a Roma sabato 30 ottobre e domenica 31. Oltre al personale dei presidi territoriali saranno impiegati 5.296 unità di rinforzo, di cui 2.542 della Polizia di Stato, 1.774 dell’Arma dei Carabinieri, 580 della Guardia di finanza e 400 unità delle Forze armate. Così il Viminale al termine del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per fare il punto sulle misure,

Nel corso della riunione – cui hanno partecipato, oltre al ministro, il sottosegretario Nicola Molteni, il capo della Polizia, i comandanti generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i vertici dello Stato maggiore della Difesa e dell’intelligence ed il prefetto della Capitale – è stata svolta un’ampia e dettagliata analisi. Si è tornati ad illustrare l’attuazione delle misure già pianificate in occasione del Comitato nazionale tenutosi lo scorso 13 ottobre per assicurare lo svolgimento in sicurezza del G20.

Si tratta, spiega il Viminale, “di una serie articolata e mirata di dispositivi che, anche grazie al potenziamento delle attività di prevenzione e all’intensificazione dei servizi di vigilanza del territorio e del web, è finalizzata a garantire il regolare andamento del vertice internazionale e la necessaria tutela delle delegazioni straniere”.

E’ stata implementata la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo della Capitale attraverso il concorso di assetti specialistici delle forze armate, inclusi i sistemi anti-drone. Nell’area del centro congressi “La Nuvola “è prevista l’istituzione di una zona di massima sicurezza, nella quale è interdetto il traffico veicolare e pedonale nelle zone limitrofe del quartiere Eur, salvo che per i residenti e per le altre persone autorizzate.

Nell’ambito delle attività di prevenzione, come da prassi consolidata in occasione di eventi analoghi, la titolare del Viminale ha disposto il ripristino dei controlli presso tutte le frontiere interne nazionali a decorrere dalle ore 22 del 27 ottobre e fino alle ore 13 dell’1 novembre. Su Roma è stata inoltre istituita una “no-fly zone” dalle 20 del 28 all’una del 1 novembre. La chiusura dello spazio aereo non riguarda i voli di linea già programmati.

Presso la Questura di Roma sarà operativa, per tutta la durata del vertice, una task force alla quale parteciperanno, con una loro rappresentanza, tutti i soggetti impegnati nella gestione dell’evento.

Dalle 19 di venerdì 29 ottobre e fino al termine dell’evento previsto per il tardo pomeriggio di domenica 31 ottobre, nel quartiere dell’Eur è stata istituita un’ area di massima sicurezza. L’area, come scrive il Corriere della Sera, è delimitata da queste vie: Piazzale dell’Industria, Cristoforo Colombo, Viale dell’Industria, Viale della Pittura, Via dell’Arte, Via della Musica, Via della Scultura, Viale Rembrandt, Via dell’Architettura, Largo Edmondo Bernacca, Via del Poggio Laurentino, Viale America, Largo Giuseppe Pella, Via Cristoforo Colombo, Viale Europa, Viale Beethoven, Piazzale Asia, Viale Asia, Viale Tostoj, Via Listz, Via Chopin, Via Bizet, Viale della Civiltà del Lavoro, Via Ciro il Grande, Piazzale dell’Agricoltura, Piazzale dell’Industria, Cristoforo Colombo.

Questa zona sarà interamente interdetta al traffico veicolare e pedonale ed opportunamente transennata, consentendo l’accesso ai soli veicoli in servizio di polizia, di soccorso, nonché alle persone che dimostrino di averne diritto. L’accesso sarà quindi consentito, previo controllo, a tutti quei cittadini che abitano e lavorano all’interno di detta area.

Linee autobus deviate all’Eur

Nella stessa zona sono state previste le deviazioni delle linee Atac che percorrono l’area e la sospensione, dall’ultima corsa, fino a cessate esigenze del 31, delle fermate metro linea B Eur Magliana, Eur Fermi, Eur Laurentina, Eur Palasport.

L’evento alle Terme di Diocleziano e a Fontana di Trevi

Alcune limitazioni sono previste anche sabato pomeriggio nella zona di Terme di Diocleziano e Quirinale, nonché domenica mattina in piazza Fontana di Trevi.

Le aree saranno così delimitate: per l’evento di Terme di Diocleziano: Piazza della Repubblica, Via delle Terme di Diocleziano, Largo di Villa Peretti, Piazza dei 500, Via Volturno, Via Cernaia, Via Pastrengo, Via Parigi, Via V. Emanuele Orlando, Piazza della Repubblica.

Per l’evento del Quirinale: Piazza del Quirinale, Via XXIV Maggio, Largo Magnanapoli, Via del Quirinale sino a Via Ferrara, Via della Dataria altezza scalinata di che conduce in Piazza del Quirinale. Per l’evento di Fontana di Trevi l’area di massima sicurezza sarà limitata alla zona della fontana stessa.