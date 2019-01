GORIZIA – Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica 6 gennaio in Friuli Venezia Giulia. Due persone sono morte carbonizzate a Gabria, frazione di Savogna d’Isonzo (Gorizia), lungo la strada regionale 55 del Vallone. Dopo uno scontro frontale, uno dei due veicoli è finito nel fosso e ha preso fuoco. I due occupanti sono deceduti all’istante.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno svolto i rilievi e i vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno lavorato per ore per il recupero delle salme.

I carabinieri della compagnia di Gorizia, che si stanno occupando dei rilievi dell’incidente avvenuto attorno alla mezzanotte non hanno ancora diffuso le generalità delle vittime perché ci sono problemi di identificazione di uno dei due corpi carbonizzati. Ci sono volute infatti alcune ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco per estrarle dall’abitacolo distrutto.

La persona di cui è stata accertata l’identità è un uomo di 52 anni di Doberdò del Lago (Gorizia), mentre per l’altra vittima è stato possibile soltanto accertare se si tratti di un uomo o di una donna. Alla guida dell’altro mezzo coinvolto nel tremendo urto c’era un cittadino sloveno di 26 anni, che è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale triestino di Cattinara per i politraumi subiti: non è in pericolo di vita.