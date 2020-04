Gabriele Defilippi sarà scarcerato, l’assassino di Gloria Rosboch è positivo al coronavirus

TORINO – Gabriele Defilippi, condannato in via definitiva per l’omicidio della professoressa Gloria Rosboch di Castellamonte, sarà scarcerato. Il giovane è risultato positivo al coronavirus nel carcere torinese delle Vallette e, come altri detenuti nelle sue condizioni, potrà tornare temporaneamente in libertà. Lo riporta il Corriere della Sera.

Defilippi uscirà di prigione per essere trasferito ai domiciliari in un alloggio a Torino messo a disposizione dalla madre, Caterina Abbattista. L’accertamento della positività al tampone ha infatti comportato la scarcerazione disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Torino.

Le sue condizioni di salute saranno monitorate quotidianamente e solo in caso si aggravino scatterà il ricovero in ospedale. Terminato il periodo di quarantena farà ritorno alle Vallette.

Il giovane è stato condannato lo scorso dicembre in Cassazione a 30 anni per l’omicidio della sua ex insegnante Gloria Rosboch, scomparsa il 13 gennaio 2016 e ritrovata poi cadavere un mese dopo, il 19 febbraio, in una vasca di scolo, nei boschi di Rivara, in Canavese. Defilippi le aveva promesso di rifarsi una vita insieme in Francia, ma in realtà erano solo bugie per portarle via 147mila euro. La professoressa aveva capito il raggiro e lo aveva denunciato per truffa. Gabriele Defilippi insieme al complice Roberto Obert, l’aveva uccisa. (fonte CORRIERE.IT)