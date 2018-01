LANCIANO – Gabriele Paolini, il note disturbatore televisivo, si è spogliato in piazza Plebiscito a Lanciano ed è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Paolini, col suo gesto, dice lui, voleva complimentarsi con il sindaco abruzzese: “Lanciano è più pulita di Roma”.

Sull’accaduto sarà fatto un rapporto all’autorità giudiziaria. “Non c’è stata alcuna nudità da parte mia”, precisa Paolini, “non ho commesso atti osceni”. Paolini poi è andato a Pescara dove ha ripetuto lo spogliarello sotto la redazione del Centro.