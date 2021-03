Gabriella Maxia ritrovata in un carcere in Svizzera, si era allontanata da casa due settimane fa senza lasciare traccia

Gabriella Maxia è stata trovata in un carcere in Svizzera dopo che, il 27 febbraio, si era allontanata da casa a Decimoputzu senza dire niente ai familiari per prendere un aereo verso Milano. La donna sarebbe stata arrestata per furto. Non sono ancora chiari i motivi dell’allontanamento. Dalle sue carte di credito risultavano prelievi a Milano e poi a Zurigo.

Il marito aveva denunciato la scomparsa il 27 febbraio, sottolineando che la moglie si era allontanata probabilmente di notte senza lasciare alcuna traccia. Si era rivolto alla trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?” dopo che Gabriella Maxia aveva abbandonato improvvisamente l’abitazione a Decimoputzu.

“Fatti sentire, facci sapere se hai preso delle decisioni e dicci se stai bene – aveva detto in tv il marito, sperando che Gabriella fosse in ascolto -. Mia suocera sta malissimo, sentiva mia moglie più volte al giorno, questo silenzio non è normale”.

Scomparsa da casa, ritrovata in un carcere in Svizzera

I carabinieri, dopo la denuncia del marito, avevano avviato le verifiche e avevano scoperto che la donna aveva preso un aereo all’aeroporto di Cagliari-Elmas per raggiungere Milano Linate. La donna era salita su un volo Alitalia per poi arrivare nel capoluogo lombardo, dove aveva eseguito un prelievo con la carta di credito.

Il giorno dopo un altro prelievo di denaro aveva fatto capire che si trovava a Zurigo, in Svizzera. La donna è stata finalmente ritrovata e si trova in un carcere a Basilea, in Svizzera, dove è stata arrestata per furto. Ora si cercherà di capire perché è arrivata fino in Svizzera e soprattutto le ragioni del furto.