Gaetano Curreri, il bassista degli Stadio: “Ha avuto un infarto. Ora sta meglio”

La prognosi è ancora riservata ma gli Stadio ora sono ottimisti sulle condizioni di Gaetano Curreri dopo il malore che lo ha colpito ieri sera, venerdì 30 luglio, sul finale del concerto a San Benedetto del Tronto.

Gaetano Curreri, il bassista: “Ha superato brillantemente l’infarto”

“Gaetano ha avuto un infarto che ha superato brillantemente e adesso sta meglio”, spiega all’Adnkronos Roberto Drovandi, bassista degli Stadio. “Ieri sera la paura è stata tanta ma oggi l’abbiamo sentito via telefono ed era tranquillo. Quindi siamo sicuri che si riprenderà presto. Gaetano ringrazia tutti per l’affetto manifestato”, conclude Drovandi.

Il post degli Stadio

A dare notizia del malore nella notte, i compagni di band, Drovandi e il chitarrista Andrea Fornili, attraverso il profilo Facebook ufficiale degli Stadio:

“Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene. L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui. Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati”.