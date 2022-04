Gaia e Camilla, in corso Francia un nuovo incidente letale: morto un giovane motociclista di 19 anni (foto Ansa)

Un giovane motociclista di 19 anni, Leonardo Lamma, è morto nel pomeriggio di giovedì 7 aprile in un incidente in corso Francia, zona nord di Roma, tra la Farnesina e Tor di Quinto, la stessa zona dove un’auto travolse e uccise le due giovani Gaia e Camilla nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato ripetutamente di rianimare il giovane, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Non risultano coinvolti altri veicoli.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18 di giovedì pomeriggio all’altezza via Flaminia in direzione Parioli. Sul posto anche una pattuglia di agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia per i rilievi.

Secondo le ipotesi formulate sulla dinamica dell’incidente, il giovane potrebbe aver perso il controllo della moto per una distrazione, per un dislivello dell’asfalto o per la velocità elevata.

Gli agenti della polizia locale vaglieranno anche le immagini delle telecamere di sorveglianza poste nella zona per ricostruire i fatti con precisioni.

Nella stessa zona nel dicembre 2019 persero la vita Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, investite dall’auto condotta da Pietro Genovese, figlio del regista Paolo Genovese.