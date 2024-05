La sera del 4 novembre 2023, un tragico incidente su via Laurentina ha causato la morte di Gaia Menga, una ragazzina di 13 anni. La 33enne alla guida della Golf coinvolta nell’incidente, ora rischia di finire a processo con l’accusa di omicidio stradale. La Procura di Roma, come riportato dal Corriere della Sera, ha chiuso le indagini e stabilito alcuni punti chiave sull’accaduto. Secondo le indagini, Gaia Menga si trovava a bordo della Golf insieme alla madre e all’amica, di ritorno da una cena ad Anzio. Nonostante la 33enne alla guida non avesse bevuto, come confermato dal tasso alcolemico entro i limiti legali, la velocità a cui viaggiava l’auto è risultata determinante per l’incidente. La Golf viaggiava tra i 70 e gli 80 chilometri orari, ben al di sopra del limite di 50 km/h previsto per quel tratto di strada. Sebbene il tratto di via Laurentina fosse scarsamente illuminato e il manto stradale bagnato, questi fattori non sono stati considerati determinanti nella dinamica dell’incidente.

L’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle due della notte tra sabato e domenica, all’incrocio con via Giovanni Gutenberg. Secondo la Procura, la 33enne non avrebbe visto la rotonda, causando la perdita di controllo del veicolo. L’auto è sbandata e si è ribaltata più volte, e Gaia Menga è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, perdendo la vita sul colpo. La donna alla guida dell’auto ha richiesto di essere interrogata dal pm Margherita Pinto. La donna, che ha già vissuto una tragedia simile perdendo l’uomo che stava per sposare in un altro incidente stradale, dovrà ora fornire la sua versione dei fatti riguardo quella notte che si è trasformata in una drammatica tragedia. La Procura di Roma ha chiuso le indagini e ha fissato alcuni punti cruciali che potrebbero portare la 33enne a processo con l’accusa di omicidio stradale. La velocità e la mancata osservanza dei limiti stradali saranno elementi chiave nel caso, determinando le responsabilità nella morte di Gaia Menga.