E’ morta a 83 anni la scrittrice e giornalista Gaia Servadio che da più di mezzo secolo viveva a Londra: sua figlia è stata la prima moglie del premier Boris Johnson. Era autrice di una quarantina di libri di narrativa e saggistica, l’ultimo romanzo è stato Giudei, in parte ispirato da vicende familiari. Ha scritto per La Stampa, il Corriere della Sera, il Times e l’Observer, oltre ad aver girato documentari per la Rai e per la Bbc.

La vita di Gaia Servadio

Gaia Servadio era nata a Padova nel 1938. Oltre a scrivere aveva anche studiato pittura. E aveva anche tenuto alcune mostre personali. Dal 1956 viveva a Londra, e da allora si divideva tra Inghilterra e Italia. E proprio in Inghilterra aveva conosciuto l’uomo che poi avrebbe sposato. Si era sposata la prima volta nel 1961. Suo marito era lo storico britannico (e noto critico d’arte) William Mostyn-Owen. Dal matrimonio sono nati i suoi tre figli: Owen Mostyn-Owen, Allegra Mostyn-Owen (è stata la prima moglie del premier britannico Boris Johnson) e Orlando Mostyn-Owen. Successivamente la Servadio aveva anche un secondo marito, Hugh Myddelton Biddulph.

Gaia Servadio libri: romanzi e saggi

Questi sono i romanzi pubblicati da Gaia Servadio:

Tanto gentile e tanto onesta (1967)

Don Giovanni e L’azione consiste, (1968)

Il Metodo (1970)

Un’infanzia diversa (1988)

Il lamento di Arianna (1988)

La storia di R. (1990)

Abramo (1990)

E i morti non sanno (2005)

Raccogliamo le vele (2014)

Didone Regina (2017).

Questi invece i saggi di Gaia Servadio: