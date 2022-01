Gairo, ucciso un allevatore di 38 anni in un agguato: colpito da due colpi d’arma da fuoco mentre era in auto (foto ANSA)

Omicidio a Gairo, in provincia di Nuoro. Non si conosce, al momento, il nome della vittima, un allevatore di 38 anni del posto. Sul posto sono arrivati i carabinieri del paese e della Compagnia di Jerzu, che hanno messo i sigilli alla zona e per ora mantengono il riserbo più assoluto su quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l’agguato sarebbe avvenuto in una strada in territorio di Jerzu, Comune vicino a Gairo: l’allevatore stava viaggiando a bordo della sua auto, quando è stato colpito da due colpi di arma da fuoco. In un primo momento, vedendo l’auto ferma, qualcuno aveva pensato a un incidente e ha avvisato i soccorsi. Sul posto è arrivata un’equipe del 118, a cui era stato segnalato un incidente stradale. Il personale medico ha provato a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare.