LECCE – Un incendio è divampato in una stanza dell’ospedale Santa Caterina Novella di Galatina, in provincia di Lecce, nella notte tra 29 e 30 marzo. Ad appiccare le fiamme ad un materasso un paziente psichiatrico, che è ricoverato nel reparto di medicina dell’ospedale. I vigili del fuoco hanno spento il rogo e nessuno è rimasto ferito.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha dato fuoco al materasso nella stanza in cui era ricoverato insieme ad altri 4 pazienti intorno alle 4.30 del mattino di lunedì, al terzo piano della struttura.

L’incendio, che non ha provocato feriti, ha prodotto un denso fumo che ha invaso rapidamente tutto il reparto. Sul posto sono arrivate subito 15 unità dei vigili del fuoco dei comandi di Maglie e Lecce che hanno provveduto a spegnere le fiamme.

Tutti i degenti sono stati spostati in un’altra palazzina. Non si tratta di pazienti affetti da Covid 19, che si trovano in un altro padiglione.

