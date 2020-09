Galina Fedorova, modella russa morta in gommone a Teulada: è annegata

Blitz dice

Fratelli Bianchi: forse colpevoli forse no del massacro di Willy. Di certo non strani o rari. Di loro ce n’è a milioni, fratelli di cultura e vita. Antropologia diffusa, presentissima in tv, rappresentata in politica, quotidiana nel traffico o al bar. Noi si fa a vederli solo quando ci scappa il morto.