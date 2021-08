Gallarate, pestata al supermercato per aver rifiutato le avances di un bruto (Ansa)

Gallarate, donna pestata a sangue al supermercato per il no alle avances. Un 26 enne italiano è stato denunciato dalla Polizia di Stato per l’aggressione a una donna che aveva rifiutato le sue avances. L’aggressione, all’interno di un supermercato di Gallarate (Varese), lo scorso 22 agosto.

L’uomo, della provincia di Varese e con precedenti penali, in un primo momento aveva fatto perdere le sue tracce. La Polizia è comunque riuscita a risalire alla sua identità grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Nonché alle testimonianze dei presenti. Ad inchiodarlo, infine, un acquisto effettuato dall’uomo all’interno del negozio con una tessera PostePay.

Calci e pugni dopo il rifiuto

Quella mattina, aveva tentato, inutilmente, un approccio con la signora intenta a fare la spesa. Vistosi rifiutato ha reagito da vigliacco con estrema e gratuita violenza.

Ha preso infatti a colpirla con pugni e calci, una furia. Risultato: diverse fratture e un trauma cranico. L’uomo, una volta raggiunto dagli agenti, ha ammesso le sue responsabilità e dovrà ora rispondere di lesioni aggravate.