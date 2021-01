Dopo il Pincio, Gallarate: altra maxi rissa tra minorenni organizzata tramite WhatsApp ed i social network.

Molti di loro non avevano la mascherina ed erano armati con bastoni e catene. Il bilancio finale è di un ferito. Per fortuna la sua ferita alla testa non è grave.

Una vera follia in una fase in cui si sta facendo di tutto per arrestare l’avanzata del coronavirus.

Gallarate, maxi rissa tra minorenni: si sono dati appuntamento tramite WhatsApp ed i social network

Un quattordicenne è rimasto ferito dopo aver preso parte a una maxi rissa tra minorenni, oggi pomeriggio a Gallarate (Varese), “organizzata” da due gruppi di giovanissimi “rivali” del varesotto.

Almeno un centinaio i presenti, secondo alcune testimonianze poi raccolte dalla Polizia Locale, alcuni dei quali armati di bastoni e catene.

Uno di loro avrebbe riportato una ferita alla testa non grave.

A interrompere il pestaggio di gruppo è intervenuta la Polizia Locale con diversi mezzi, tra commercianti e passanti sgomenti.

Per darsi appuntamento i giovanissimi avrebbero utilizzato i social e chat di WhatsApp. Sempre sui social sono poi circolati alcuni video che immortalano la scena.

Ignoti i motivi dello scontro. Gli investigatori hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona (fonte Ansa, video YouTube).