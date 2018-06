NOVARA – Carro funebre fuori controllo travolge e uccide una ragazza. E’ successo a Galliate (Novara), dove una ragazza di 22 anni è morta martedì mattina, investita mentre stava facendo jogging, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] dal carro funebre il cui conducente era stato colto da malore. La giovane era sulla traiettoria del mezzo rimasto fuori controllo e non è riuscita a salvarsi. È morto, stroncato da infarto, anche il conducente del mezzo.

La corsa del carro funebre, che si è poi schiantato contro un muro distruggendolo, è finita nel giardino di una casa contro un ciliegio. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che si sta occupando dei rilievi e di chiarire la dinamica dell’incidente.

Dalle prime ricostruzioni, l’uomo aveva prelevato la salma all’hospice di Galliate e si stava dirigendo a Castellazzo Novarese, comune distante una quindicina di chilometri, per il funerale con la seguito le auto dei parenti in corteo. Il carro funebre all’improvviso ha accelerato, è uscito di strada colpendo la donna e proseguendo la sua corsa prima contro un paracarro, e poi dopo un salto, contro il muro di un’abitazione distruggendolo e finendo nel giardino della stessa. Ancora in corso il riconoscimento della donna che uscita per una corsa all’aria aperta non aveva con sé i documenti.