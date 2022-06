Una coppia di pensionati di Galliera Veneta (Padova) è stata trovata morta in casa. La scoperta è stata fatta dagli assistenti sociali del Comune che assistevano i coniugi, Giustino Testa e Luisa Ciaburri, di 67 anni e 69 anni, a dieci giorni dal presumibile decesso. L’ipotesi dei Carabinieri è che la donna sia morta per cause naturali, mentre per l’uomo non viene esclusa la pista del suicidio. Dopo aver visto la moglie morire nel sonno, il marito potrebbe essersi tolto la vita. Ad una prima verifica, sui cadaveri non sono stati trovati segni particolari di violenza, circostanza che escluderebbe l’azione di terze persone.