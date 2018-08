LECCE – Chiude il Samsara Beach, il lido cult del Salento che con i suoi party ogni anno richiama migliaia di giovani. Con un’ordinanza il Comune di Gallipoli ha annullato tutti i permessi al lido: permesso a costruire, Scia edilizia e tutti gli “atti connessi e consequenziali”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Inoltre l’amministrazione comunale ha concesso al Samsara 20 giorni per smontare tutta la struttura.

Quindi alla fine la svolta per lo stabilimento balneare è arrivato dagli uffici comunali e non dal Consiglio di Stato che pure ancora si deve esprimere sulla complessa vicenda, iniziata nel novembre scorso quando il Comune di Gallipoli ha revocato al lido la concessione demaniale perché – nella sostanza – funzionava soprattutto come discoteca e non come stabilimento.

Un’estate tormentata questa per Gallipoli che ha visto un forte calo della presenza dei turisti, con la chiusura anche di locali noti come Gondar e Cave.