LECCE – Un’auto ha sbandato ed è finita fuori strada sulla statale 101 che collega Lecce a Gallipoli e una donna ha perso la vita. Barbara Fiore, 32 anni, è morta la mattina del 16 luglio nell’incidente avvenuto proprio mentre stava andando a lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava in auto da sola e stava percorrendo la statale quando intorno alle 7 del mattino ha perso il controllo dell’auto ed è finita fuori strada all’altezza dello svincolo per Lido Conchiglie, nel comune di Sannicola. La vettura si è trasformata in una massa informe di lamiere e la Fiore è stata trovata morta all’interno dell’abitacolo dai soccorritori.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed i carabinieri della compagnia di Gallipoli. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi, ma in un primo momento sanitari e soccorritori si erano messi alla ricerca anche dei due figli della donna, che si temeva si fossero in auto con lei al momento dell’incidente, invece i bambini erano rimasti a casa di una parente. (Fonte AGI)