Tragico incidente in mare a Capilungo (Lecce) dove un sub di 28 anni, è stato travolto da un mezzo della Guardia di Finanza che trasportava a bordo i tecnici dell’Arpa per alcune rilevazioni in mare. Il giovane, ferito ad un fianco, è stato soccorso dagli stessi finanziari e trasportato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dai sanitari del 118. È in gravi condizioni. I militari della guardia costiera di Gallipoli stanno effettuando i rilievi per stabilire l’esatta dinamica del sinistro al fine di attribuire le responsabilità.

Sub travolto da un mezzo della guardia di finanza, la dinamica

L’incidente è avvenuto questa mattina, attorno alle ore 10, al largo di Capilungo, dove il giovane era impegnato in una battuta di pesca. Secondo le prime informazioni, il sub si trovava a circa mezzo miglio dalla costa ed era sprovvisto del galleggiante di segnalazione, ritrovato successivamente nell’autovettura lasciata in sosta sulla costa. Il finanziere alla guida del gommone della guardia di finanzia si sarebbe accorto solo all’ultimo della sua presenza, avrebbe tentato di evitarlo con una brusca manovra senza riuscirci.