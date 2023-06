Non succederà più come l’anno scorso, almeno non senza gravi conseguenze pecuniarie, che due ragazze se ne andassero in giro per Gallipoli come mamma le aveva fatte. Un’ordinanza firmata dal sindaco della celebre stazione turistica jonica mette un freno a esibizionismi e offese al decoro, perlomeno nel centro storico e via Roma.

Gallipoli vieta di circolare a torso nudo o in costume in centro

A dispetto del caldo africano, dimenticare la maglietta a casa costerà molto caro. Dal 1° luglio al 20 settembre, nel centro storico e su corso Roma, sarà vietato circolare a torso nudo e in costume da bagno.

Di più. L’abito discinto, hot pants e canottiere per intenderci, non sarà più consentito negli uffici pubblici, nei locali, in strada.

Le multe dovrebbero costituire un forte deterrente: da 25 a 150 euro.