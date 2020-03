ROMA – Il garante dei detenuti del Comune di Napoli, Pietro Ioia, ha commentato l’episodio del carabiniere che ha sparato al rapinatore 15enne Ugo Russo. Per Ioia il militare “si poteva fermare al primo colpo, ha avuto una reazione eccessiva”.

Ioia commentando a La Zanzara in onda su Radio 24 la vicenda di cronaca ha spiegato: ” Per me due sono le vittime. Il carabiniere ed il ragazzo. Non mi sento di stare dalla parte del carabiniere o del ragazzo. Però penso che la reazione del giovane carabiniere è stata un poco eccessiva, infatti è accusato di omicidio volontario”.

Il garante dei detenuti ha aggiunto: “Si, si, al primo colpo al petto si poteva fermare. E poi noi sappiamo com’è questa città, come si fa a camminare con un Rolex in coppa o’ braccio, insomma, sai che più o meno puoi subire una rapina. Tu sei carabiniere. Devi sapere queste cose. Io col Rolex al braccio a Napoli non ci cammino”.

Il conduttore de La Zanzara lo incalza che non si possa dare la colpa al carabiniere: “No, la colpa al carabiniere no, però…Il punto fondamentale è che col Rolex al polso a Napoli non giri. Guarda che il sindaco ha fatto un’ordinanza proprio per i turisti col Rolex da anni. Lasciate il Rolex in albergo e mettete l’orologio di plastica”.

Sembra che a Napoli c’è una parte della città che si schiera dalla parte del ragazzo, dice La Zanzara: “Lì c’è consenso solo per l’età del ragazzo, ma nel cuore nostro sappiamo che il ragazzo ha sbagliato. Perché il guaglione teneva 15 anni, porca miseria. Non si può morire così a 15 anni a Napoli”.

Il conduttore chiede: “Era meglio se il carabiniere lasciava la pistola a casa non essendo in servizio?”. E Ioia: “Per me si. Era meglio se lasciava a casa la pistola e l’orologio. Sappiamo com’è Napoli. Senza Rolex non succedeva”. (Fonte Radio 24)