Gardaland riapre con Legoland dal 15 giugno: primo parco acquatico in Europa a tema Lego (Foto Ansa)

Gardaland riapre il 15 giugno con l’importante novità di Legoland. Si tratta di un parco acquatico a tema Lego. Il primo parco acquatico Legoland in Europa. In tutto il mondo ne esistono, al momento, soltanto 4. Dunque la chiusura forzata è servita al parco divertimenti per allargare il proprio ventaglio di attrazioni.

Dopo lunghi mesi di attesa, il 15 giugno il parco di divertimenti Gardaland inaugurerà ufficialmente la stagione 2021. “Siamo davvero felici di tornare finalmente ad accogliere i nostri ospiti e poter offrire loro giornate di divertimento e svago”. Lo ha dichiarato Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato di Gardaland.

Ad attendere i visitatori, annuncia, “una grande e attesissima novità, Legoland Water Park Gardaland, il primo Parco Acquatico Legoland in Europa e il quinto nel mondo”.

Cosa è Legoland, parco acquatico a tema Lego

Il Parco Acquatico, per il quale sono stati stanziati 20 milioni di euro, sarà interamente tematizzato Lego e sarà il primo al mondo costruito all’interno di un Parco Divertimenti non a marchio Legoland. La sicurezza, sottolinea l’ad, rimane un obiettivo fondamentale per Gardaland.

Che continuerà ad applicare nel Parco, anche per la stagione 2021, il protocollo sviluppato lo scorso anno, per il quale era stato stanziato 1 milione di euro e che prevede, ad esempio, la limitazione degli ingressi giornalieri, la prenotazione obbligatoria della data di accesso al Parco e l’uso obbligatorio della mascherina.