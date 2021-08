Gardone Riviera: accoltella la compagna e socia al collo. Una donna è stata ferita alla gola da una coltellata sferrata dal compagno di vita e socio in affari. È accaduto in un locale di Gardone Riviera in provincia di Brescia, verso le 17 e 30.

Gardone Riviera: accoltella la compagna e socia al collo

La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi, mentre il compagno è stato arrestato. L’episodio si sarebbe verificato al termine dell’ennesima lite tra la coppia.

L’uomo, un commerciante di 50 anni, ha sferrato un fendente al collo della donna, originaria dell’est europeo, armato di un paio di forbici.

La donna è uscita urlando e sanguinante dal negozio di borse, molto noto in città. L’hanno soccorsa sul posto prima del trasferimento a Salò dove è stata fatta salire su un elicottero per il trasporto d’urgenza a Brescia.

La donna non è ancora fuori pericolo

Le sue condizioni sono gravi, tanto che in via precauzionale non è stata ancora dichiarata fuori pericolo di vita.

La lite, scoppiata per motivi di soldi, è stata l’ultima di una lunga serie. L’uomo è stato arrestato prima di sera, non è chiaro se si sia consegnato spontaneamente agli agenti che lo hanno preso in custodia.