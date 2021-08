Garlasco. Alberto Stasi alla ricerca di un lavoro fuori dal carcere. Quattordici anni dopo quel 13 agosto in cui uccise – questo dice la verità giudiziaria – la sua fidanzata Chiara Poggi a Garlasco.

Per Alberto Stasi è arrivato il tempo di ricominciare un pezzo di vita fuori dal carcere di Bollate in cui è recluso dal 12 dicembre 2015.

Garlasco. Alberto Stasi alla ricerca di un lavoro fuori dal carcere

“I tempi sono maturi per la richiesta di lavoro all’esterno – spiega all’AGI l’avvocato Laura Panciroli -. E’ nei termini di legge per essere ammesso (occorre avere scontato un terzo della pena, ndr), ovviamente dopo la necessaria valutazione del Tribunale della Sorveglianza.

Ci stiamo attivando su questo, anche se non è facile trovare una soluzione con le caratteristiche giuste. Ci vuole un datore di lavoro motivato vista l’attenzione mediatica su questa vicenda. Una soluzione che sia rispettosa per lui e per chi lavorerebbe con lui”.

Condannato a 16 anni, a un terzo della pena scatta il beneficio

Nel frattempo, Stasi sta scontando i suoi 16 anni di carcere frutto di un iter processuale molto tortuoso, passato anche per due assoluzioni, con un atteggiamento che la sua legale definisce “equilibrato e razionale”.

“Un modo di affrontare le cose che lo aiuta – è la considerazione di Panciroli che ha firmato l’ultima richiesta di revisione bocciata dalla Cassazione nel marzo scorso – basato sull”oggi faccio questo, domani quest’altro’. Senza pensare agli anni che mancano per la libertà”. In questi anni ha lavorato dentro le mura del carcere come centralinista.