Gas “misterioso” negli uffici di Yoox a Milano: una cinquantina di dipendenti evacuati

I vigili del fuoco stanno intervenendo da diverse ore con uno speciale Nucleo nella sede di Yoox-Net a porter, azienda che si occupa della vendita online di abbigliamento, in via Morimondo a Milano. Una cinquantina di persone sono state evacuate dopo che avrebbero inalato un gas “misterioso”. “Nessuna particolare criticità fino ad ora emersa”, spiegano i vigili che sono al lavoro con gli esperti.

Milano, gas misterioso negli uffici di Yoox: 50 dipendenti evacuati

Nessuno dei dipendenti Yoox è stato ricoverato in ospedale. Gli stessi hanno avvertito bruciore agli occhi e alla gola ma sono state sufficienti le cure dei sanitari del 118 sul posto. Gli uffici di Yoox si trovano in via Morimondo 17, una traversa del Naviglio Grande dove hanno sede numerosi showroom di moda.