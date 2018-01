GENOVA – La Corte di appello di Genova assolve Alberto Caroselli, campione di tiro pluripremiato. Secondo i giudici liguri, diversamente da quanto sostenuto dal pensionato che lo ha denunciato, non ha ucciso nessuno dei sette gatti di proprietà dell’anziano, tutti morti nel giro di poco tempo.

I FATTI.

Nel gennaio 2015 il giudice monocratico Fabrizio Garofalo assolve Caroselli per la morte di sei gattini, ma lo condanna, in primo grado, a 4 mesi di reclusione (con sospensione della pena) e quattromila euro di multa per avere ucciso Nuvola, una micia di un anno e mezzo, l’unica per la quale è stata effettuata, a spese del pensionato, l’autopsia. Autopsia che ha accertato, come causa di morte, un pallino sparato da una carabina. Mercoledì, invece, ad esprimersi sulla morte della gattina è la terza sezione penale della Corte di appello di Genova. Il collegio pronuncia una sentenza di assoluzione del campione di tiro perché – spiega – il fatto non costituisce reato. Le motivazione di quella sentenza saranno depositate nei prossimi quindici giorni.

Come scrive Il Tirreno: