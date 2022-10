Una donna di 82 anni è morta investita dal rimorchio di un trattore, guidato dal figlio: l’incidente è avvenuto nelle campagne attorno a Gattinara (Vercelli). All’arrivo dei sanitari, le condizioni dell’anziana sono apparse subito molto gravi ed stata trasportata in codice rosso in ospedale, dove poco dopo è morta per le gravi lesioni riportate. Sul posto, oltre all’équipe medica, anche i carabinieri della compagnia di Borgosesia, che si sono occupati dei rilievi. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

