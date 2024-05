Gatto scuoiato vivo in strada, taglia di 2000 euro per trovare il mostro che ha ucciso il micio

L’AIDAA, l’associazione italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente, mette a disposizione un compenso di 2mila euro a chi darà indicazioni utili per risalire alla persona , anzi, al mostro che qualche giorno fa a Sale, in provincia di Alessandria, ha scuoiato un gatto, lasciandolo ancora vivo sulla strada. Il gatto poi è morto poco dopo. Secondo AIDAA, il gattino sarebbe stato scuoiato da “un sadico” che va punito per il suo “atto criminale”.

La taglia

Il presidente di AIDAA, Lorenzo Croce, spiegano dall’associazione, ha avuto un colloquio telefonico con la sindaca di Sale, Lazzarina Arzani. Arzani ha espresso la volontà di andare fino in fondo, anche con l’ausilio di mezzi tecnici, per risalire al responsabile- o ai responsabili– di quanto accaduto. Nel corso della telefonata è stata quindi comunicata la decisione dell’Aidaa di mettere a disposizione la cifra di duemila euro come ricompensa.